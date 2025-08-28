O recebedor do Kansas City Chiefs, Rashee Rice, foi suspenso por seis jogos após ter causado um acidente em março deste ano. O jogador disputava um racha de rua em um carro de luxo quando colidiu com outro veículo em alta velocidade. A punição tira Rice do jogo de estreia da temporada regular, a NFL Brasil, contra o Los Angeles Chargers, na Neo Química Arena, em São Paulo.

Rice aceitou sua sentença e, com isso, uma audiência que estava marcada para 30 de setembro na sede da NFL em Nova York foi cancelada. Em julho, o atleta de 25 anos se declarou culpado de duas acusações criminais: colisão com lesão corporal grave e corrida em rodovia.

Como parte do acordo, ele foi condenado a cinco anos de liberdade condicional e obrigado a pagar uma indenização total de 115 mil dólares (cerca de R$ 623 mil) a todas as vítimas de lesões para cobrir as despesas médicas.

Além do confronto contra o Chargers, o recebedor também perde jogos contra o Eagles, Giants, Ravens, Jaguars e Lions, retornando apenas na semana sete, contra o Las Vegas Raiders.

Rashee Rice pelo Chiefs na NFL (Foto: Reprodução)

Detalhes da NFL Brasil

Kansas City Chiefs e Los Angeles Chargers se enfrentam na Neo Química Arena, casa do Corinthians, na próxima sexta-feira (5), em confronto válido pela primeira rodada da temporada regular 2025/26.

Conforme apurou o Lance!, o primeiro pousar no Brasil deve ser o mandante LA Chargers, com chegada prevista para terça-feira (2) à noite. Já o KC Chiefs desembarca na capital paulista na quarta-feira (3).