Jogador da NBA assina contrato de quase R$ 500 milhões e se lesiona na sequência

Escrito por Notícias De Basquete • Publicada em 25/09/2024 - 14:39 • Rio de Janeiro (RJ)

Ala-pivô do Chicago Bulls, Patrick Willams sofreu uma lesão e pode ficar de fora do começo da temporada 2024/25 da NBA. O atleta assinou contrato de cinco anos com o time do Leste por US$ 90 milhões (R$ 498 mi, na atual cotação) e era visto como uma peça importante para o início da temporada 2024/25.A informação é de Darnell Mayberry, do “The Athletic”

— Williams sentiu desconforto no pé durante treinamento da equipe em Miami e precisou de descanso adicional nas últimas semanas. Sua disponibilidade é a maior incógnita no curto prazo. A longo prazo, o revés força a se perguntar se Williams será capaz de montar uma temporada de destaque, dada sua longa dispensa. Ele apareceu pela última vez em um jogo em 25 de janeiro e não jogou muito cinco contra cinco desde então — informou o jornalista.

A fala acontece cerca de dois meses após uma conversa com a imprensa, onde Williams afirmou estar bem, sem dores ou inchaço. Agora, com nova lesão, causa preocupações para o Bulls. O jogador ficou de fora da última temporada da NBA por conta de uma lesão no mesmo pé, após passar por cirurgia. A aposta do Bulls no jogador de 23 anos vem após as saídas de DeMar DeRozan e Alex Caruso.

Os primeiros compromissos da franquia de Illinois começam no dia 8 de outubro, frente ao Cleveland Cavaliers. Além do Cavs, o Bulls também terá embates com Memphis Grizzlies, Milwaukee Bucks, Minnesota Timberwolves e fecha novamente contra a equipe de Ohio.

A estreia na NBA acontece no dia 23 de outubro, contra o New Orleans Pelicans, no Smoothie King Center em Nova Orleans.