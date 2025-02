Joel Embiid recebe convite para jogar no Pacers e surpreende com resposta

O documentário Court of Gold, sobre os astros da NBA na Netflix, revelou um bastidor curioso envolvendo Joel Embiid. O astro do Sixers recebeu, de Tyrese Haliburton, um convite para atuar no Pacers, mas recusou de uma forma surpreendente. Em uma das cenas é possível ver o pivô falando que prefere pendurar os tênis do que ser trocado para a franquia de Indianápolis.

— Talvez eu vá mesmo para Indy. Brincadeira! Esqueça isso… eu prefiro me aposentar — disse Embiid, em tom humorado.

Apesar disso, a situação das equipes é bastante distinta na atual temporada da NBA. O Pacers é o quarto colocado, enquanto o Sixers ocupa um modesto 11º lugar na Conferência Leste da liga. Se a temporada terminasse hoje. O Indiana Pacers estaria classificado para os playoffs, enquanto Philadelphia sequer disputaria o torneio play-in.

Haliburton é, inclusive, um dos responsáveis pela boa campanha da equipe até aqui. O armador acumula médias de 17,8 pontos, 3,6 rebotes, 8,5 assistências e 1,3 roubos de bola por noite. Além disso, registrou 44,9% de eficiência nos arremessos de quadra e 36,9% da linha de três. São 52 partidas até aqui por Indiana.

Já Embiid soma 24,9 pontos, 8,5 rebotes e 4,5 assistências, com 45% do perímetro e 33,3% nas tentativas de três. O pivô, no entanto, participou de apenas 17 jogos em 2024/25.

A série Court of Gold (ou Quadra de Ouro, na tradução livre) está disponível na Netflix. O documentário conta os bastidores das seleções dos Estados Unidos, Canadá, Sérvia, França e Alemanha nos jogos Olímpicos de Paris.