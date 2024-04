Nadal coloca em dúvida participação no Roland Garros

Nadal durante o Roland Garros de 2022 (Foto: FFT)







Escrito por Lance! • Publicada em 24/04/2024 - 11:28 • Madri (ESP)

O espanhol Rafael Nadal, dono de 14 títulos em Roland Garros, colocou em dúvida sua participação no Grand Slam jogado no piso de saibro, que começa no final de maio. Segundo o tenista, no momento, ele não estaria em condições de disputar o torneio, que é o de maior sucesso na sua carreira.

- Se eu chegar em Paris como me sinto hoje, não jogarei. Jogarei Roland Garros se me sentir competitivo. Se eu puder jogar, eu jogo. Se não puder jogar, não posso. Não será o fim do mundo ou o fim da minha carreira. Ainda tenho objetivos depois de Roland Garros, como nas Olimpíadas - disse o espanhol.

Nadal disputou dois torneios no ano, em Brisbane, e, mais recentemente, em Barcelona, onde perdeu para Alex De Minaur na segunda fase. Ele disputa, a partir desta quinta-feira (25), o Masters 1000 de Madri, na Espanha, estreando contra o americano Darwin Blanch.