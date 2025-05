Enquanto se prepara para estrear em Roland Garros, que começa no próximo dia 25, João Fonseca foi anunciado em seu primeiro torneio na grama em 2025. O brasileiro, 65º do mundo, ganhou um dos convites para o ATP 250 de Stuttgart, na Alemanha, que começa no dia 9 de junho.



Por ora, o outro convidado para a competição foi o anfitrião Jan-Lennard Struff (87º). Em março, na campanha do título do Challenger de Phoenix, nos EUA, o tenista carioca, de 18 anos, derrotou o alemão.



Até hoje, o pupilo do técnico Guilherme Teixeira só jogou uma partida de chave principal de ATP nesse piso na carreira. Em junho de 2024, o carioca, ainda aos 16 anos e 217º do mundo, perdeu para o australiano James Duckworth (88º) na estreia em Halle, na Alemanha.

No mesmo mês, jogara dois Challengers na grama, antes do torneio alemão: superou o britânico Kyle Edmund (ex-14º e então 496º) na estreia em Surbiton, na Grã-Bretanha, por 6/2 e 6/1, mas perdeu em seguida para o americano Brandon Nakashima, por 6/2, 6/7 e 6/0. Depois, em Nottingham, eliminou o bósnio Damir Dzumhur (111º), por 6/1 e 7/5, e perdeu para o anfitrião Billy Harris (183º), por 7/6, 3/6 e 6/4.

Guga manda recado a João Fonseca

Em uma noite de gala e de muita emoção no Copacabana Palace, no Rio, Guga Kuerten entrou para o Hall da Fama do Comitê Olímpico Brasileiro e aproveitou para mandar um recado a João Fonseca. No próximo dia 25, o número 1 do Brasil vai disputar, pela primeira vez como profissional, Roland Garros, torneio que o maior ídolo da história do tênis nacional masculino venceu por três vezes: em 1997, 2000 e 2001. Assista ao vídeo abaixo.

Perguntado pelo Lance! sobre que recado daria ao pupilo do técnico Guilherme Teixeira, Guga, com sua simplicidade e carisma inconfundíveis, respondeu:



- Conheço pouco (risos). Em qualquer lugar que ele for, ainda, é permanecer dentro do processo de treinamento, de dedicação, constante empenho para se dedicar, conhecer o circuito, tirar experiência de toda e qualquer partida, vitória e derrota. Estou muito confiante de que eles estão fazendo uma trajetória bastante eficaz. O João vive experiências boas e consegue aprender com uma velocidade fora do comum.



Guga otimista em relação ao futuro de João Fonseca

O tricampeão de Roland Garros e por 43 semanas líder do ranking mundial continuou falando sobre o número 1 do Brasil:

- Por isso, em breve, eu vou ter que ouvir dele (risos) o que fazer em todas as quadras do mundo e nós teremos a felicidade de acompanhar o tênis, torcer, vibrar e vivenciar lindos momentos do tênis brasileiro novamente.

Guga é eternizado no Hall da Fama do COB (Alexandre Loureiro/COB)