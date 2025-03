Joanna Maranhão se junta para ação com lenda do esporte

Hexacampeão do Ironman e referência mundial em resistência e preparo mental, Mark Allen fará uma aula online, aberta ao público, no próximo domingo, 30 de março, às 21h (de Brasília), compartilhando dicas e experiências sobre esporte de alto rendimento. A nadadora olímpica Joanna Maranhão e o especialista em meditação e desenvolvimento humano Marco Schultz também participarão do encontro.

A aula é a abertura do Psicologia do Esporte e Ciência da Superação (PECS), primeiro programa do mundo a reunir atletas reconhecidos em suas modalidades para mostrar como a mente, o corpo e a ciência podem ajudar a superar metas individuais, quando conectados.

O programa educacional se destaca pela presença de atletas renomados de diversas áreas, como Ronaldo da Costa, vencedor da Corrida de São Silvestre e medalhista pan-americano de atletismo; Formiga, meio-campista histórica da seleção brasileira feminina de futebol e recordista de participações em Copas do Mundo e Olimpíadas; Joaquim Cruz, campeão olímpico dos 800 metros em Los Angeles 1984; Mijaín López, pentacampeão olímpico seguido na luta greco-romana; e Joanna Maranhão, nadadora olímpica e recordista sul-americana.

Monty Roberts, especialista em comunicação não violenta e liderança emocional, conhecido como o "Encantador de Cavalos", também está no projeto, idealizado pelo economista Eduardo Moreira, apaixonado por esportes.

- Os maiores atletas do mundo dominam suas emoções, treinam a mente e superam barreiras com disciplina e resiliência. O PECS nasceu para compartilhar conhecimentos e mostrar como qualquer pessoa pode aplicar os princípios na sua vida - afirma Eduardo Moreira, responsável pelo programa educacional.

Além dos atletas renomados, o programa também contará com a participação de especialistas em medicina e psicologia esportiva, nutrição e preparação física.