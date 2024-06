Duelo entre Celtics e Mavericks nas finais é sucesso de audiência na NBA; veja números

Duelo entre Celtics e Mavericks nas finais é sucesso de audiência na NBA (Foto: Maddie Meyer/AFP)







Escrito por Notícias De Basquete • Publicada em 12/06/2024 - 09:00 • Rio de Janeiro (RJ)

As finais entre Boston Celtics e Dallas Mavericks são um grande sucesso de audiência. Segundo o site "Fast Nationals", o Jogo 2 da decisão, que aconteceu no último domingo (9), foi o mais assistido nos últimos cinco anos.

Segundo dados do portal, um total de 14.106.000 espectadores acompanhou a partida. A média foi de 12.063.000. Foi a melhor audiência de um Jogo 2 desde Golden State Warriors e Toronto Raptors, em 2019. Os números deste duelo, inclusive, superaram em 10% as estatísticas do primeiro confronto entre Celtics e Mavs.

Os donos da casa levaram a melhor mais uma vez, por 105 a 98. Com isso, Boston lidera a série por 2 a 0 e tem boas condições para conquistar o título da NBA (o 18º na história da franquia) nesta temporada. Jrue Holiday comandou a vitória com 26 pontos e 11 rebotes na noite.

Já o Mavericks quer o segundo troféu para a prateleira. O primeiro aconteceu em 2011. Para isso, precisa reverter um 2 a 0 contra, algo que apenas cinco equipes conseguiram até aqui.

O Jogo 3 acontece nesta quarta-feira (12), a partir das 21h30 (horário de Brasília), no American Airlines Center, em Dallas, no Texas. O duelo terá transmissão da ESPN e da ABC em solo norte-americano e promete novamente um grande índice de audiência.

Já em solo brasileiro, as finais ficam por conta da ESPN (na TV fechada), no StarPlus (via serviço de streaming pago), na Band (pela TV aberta), via parceria com o Amazon Prime Video, que também transmitiu a competição na temporada regular.