Jayson Tatum diz time da NBA que poderia bater a seleção dos EUA

Atual campeão da NBA, Tatum busca medalha de ouro com a seleção americana (Foto: AFP)







Copiar Link

Escrito por Notícias De Basquete • Publicada em 12/07/2024 - 11:03 • Rio de Janeiro (RJ)

Jayson Tatum trouxe uma declaração bastante curiosa durante uma entrevista à “ESPN” na última terça-feira (9). Segundo o astro, o Boston Celtics poderia derrotar a seleção dos EUA de basquete. Vale lembrar que o Team USA conta com dois atletas da franquia além de Tatum, que são Jrue Holiday e Derrick White.

A grande explicação do jogador está no entrosamento. Para ele, a equipe de Massachusetts se faria valer do entrosamento para vencer a seleção nacional.

- Bom, essa é difícil. Mas o que posso dizer é que quando você ganha um título, ganha um pouco de espaço pra dizer algumas coisas a mais. Dizer como você se sente. Então, a realidade é que estou indo com os caras com quem ganhei o título da NBA. Foram longos dez meses de basquete, muitas disputas difíceis. Portanto, não posso deixá-los. Estou competindo e os escolhendo contra qualquer um que vier - destacou Tatum.

➡️ Siga o Lance! no WhatsApp e acompanhe em tempo real as principais notícias do esporte

O astro foi integrado ao time após retornar das férias pós título do Celtics. Agora, o camisa 0 busca conquistar também a medalha de ouro nos Jogos Olímpicos de Paris. Ao seu lado, conta com uma seleção repleta de craques como Lebron James, Kevin Durant e Stephen Curry.

O time comandado por Steve Kerr segue a preparação. Após vencer o Canadá, os atletas agora viajam para Abu Dhabi, onde disputam um amistoso contra a Austrália na segunda-feira (15).

➡️ Piloto da F1 critica indecisão de Sainz: ‘Está atrasando todos’

Os Estados Unidos estão no grupo C das Olímpiadas junto de Sérvia, Sudão do Sul e Porto Rico. A estreia é diante dos sérvios, no dia 27 de julho.