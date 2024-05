Jaylen Brown decide nos minutos finais, Celtics derrotam os Pacers e vão para a Final da NBA

Jaylen Brown foi eleito o MVP das finais do Leste (Foto: Dylan Buell/AFP)







Escrito por Lance! • Publicada em 28/05/2024 - 00:33 • Indianápolis (EUA)

O Boston Celtics protagonizou mais uma virada contra o Indiana Pacers, por 105 a 102 e estão na Final da NBA. Os mandantes tiveram a chance de matar a partida nos minutos finais, mas com um show de erros e arremessos precipitados, os time de Indianápolis perdeu mais uma partida e está eliminado.

Agora os finalistas esperam o vencedor da série entre Mavericks e Timberwolves para a grande decisão.

🏀 COMO FOI O JOGO?

Diferente da partida passada, os Celtics começaram na frente, mas não conseguiram abrir muita vantagem, com os Pacers sempre deixando o placar com pontuações semelhantes. O time de Boston foi para o intervalo vencendo por apenas um ponto.

Na volta do intervalo, os Pacers, sem Tyrese Haliburton desde o jogo 3, voltaram melhores e com uma postura agressiva no garrafão. Com Pascal Siakam e Andrew Nembhard inspirados, o time de Indiana virou a partida e foi para o período decisivo na frente.

Os times foram trocando cestas e respondendo aos ataques. Porém, nos minutos finais, os turnovers dos Pacers começaram a apercer mais e os Celtics empataram e viraram a partida, com cestas decisivas de Jaylen Brown. Indiana até teve oportunidades de empatar a partida novamente, mas com um erro no ataque e outro na defesa, o time de Boston venceu a partida, varreram os Pacers e estão na Final da NBA.

