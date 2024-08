Jannik Sinner demite membros do staff técnico após caso de doping

Jannik Sinner vive polêmica durante a melhor fase da carreira (Foto: JAMIE SQUIRE / AFP)







Escrito por Fabrizio Gallas • Publicada em 23/08/2024 - 17:00 • Nova York (EUA)

Número 1 do mundo, o tenista Jannik Sinner demitiu dois importantes membros do seu staff técnico dias após ter o caso de doping divulgado, que ainda vem repercutindo no mundo do tênis. O italiano mandou embora o fisioterapeuta Giacomo Naldi e o preparador físico Umberto Ferrara, ambos diretamente ligados ao uso da substância Clostebol através da medicação Trofodermin. O tratamento foi utilizado para um corte no dedo durante o torneio de Indian Wells, em março deste ano. Em coletiva de imprensa nesta sexta-feira (23), ele explicou a decisão.

- Umberto Ferrara e Giacomo Naldi não farão mais parte da minha equipe. Eles foram muito importantes nessa parte da minha carreira, fizemos um trabalho incrível nesses dois anos. Por causa dos erros cometidos, não me sinto mais confiante em continuar com eles. Só preciso de um pouco de ar fresco, tenho lutado muito nos últimos meses. No final das contas, eu só quero jogar tênis. Foi um processo longo, sempre tive um pouco de medo de que pudesse sair alguma coisa. Porém, tudo isso faz parte das regras antidoping da WADA e da ITIA, fiquei feliz em colaborar com eles, ciente da minha inocência. Fiquei preocupado, foi a primeira e espero que seja a última vez que me encontrei numa situação assim. 0,000000001 gramas da substância foram encontrados em mim… são muitos zeros antes do um - falou.

Sinner foi suspenso provisoriamente por alguns dias após o exame antidoping detectar a substância, mas conseguiu reverter a pena e foi considerado inocente.

Por outro lado, o número 1 do mundo perdeu 400 potos no ranking e a premiação de R$1,9 milhões referentes ao desempenho em Indian Wells.