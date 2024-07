J.J Redick sai em defesa de Bronny James após acusações no Lakers

J.J Redick sai em defesa de Bronny James por suposto nepotismo







Escrito por Notícias De Basquete • Publicada em 04/07/2024 - 14:38 • Los Angeles (EUA)

Independentemente do que Bronny James fizer em sua jornada na NBA, ele sempre será associado ao seu pai, LeBron James. Com a escolha do Lakers pelo jovem de 19 anos na 55ª posição do Draft de 2024, as acusações de nepotismo na carreira de LeBron se intensificaram. Rich Paul, agente dos jogadores, garantiu recentemente que tentou afastar outras equipes do jovem atleta e só aceitou treinos privados com dois clubes: o Phoenix Suns e o Los Angeles Lakers.

Durante a apresentação de Bronny em Los Angeles na terça-feira (2), ele teve a chance de enfrentar essas acusações. No entanto, foi seu próprio técnico, J.J. Redick, que rapidamente desmentiu a noção de que o jogador só está lá por causa do pai.

- Rob (GM do Lakers) e eu não demos nada a Bronny. Ele conquistou isso através de muito esforço. E para nós, priorizando o desenvolvimento de jogadores, vemos Bronny como o primeiro caso de estudo. Porque sua base de percepção, atletismo, defesa no ponto de ataque, arremesso, passe, há muito para gostar em seu jogo, e enquanto construímos nosso programa de desenvolvimento de jogadores de forma holística, ele terá uma grande oportunidade de se tornar um excelente jogador da NBA - afirmou o treinador.

Acreditem ou não, Bronny garantiu que a chance de jogar profissionalmente com seu pai não influenciou sua decisão de entrar no draft deste ano, após uma única temporada na USC. A estrela em ascensão assegurou que pode lidar com toda a atenção e pressão extras que recebe.

- Estou… tentando construir meu nome por mim mesmo. Só quero chegar, trabalhar duro e melhorar a cada dia. Nunca pensei em jogar com meu pai. Isso sempre esteve em consideração, mas não era meu foco principal - disse o novato.

LeBron já quebrou muitos recordes na liga, mas nunca imaginou que criaria uma nova marca envolvendo seu filho mais velho. Nunca antes um pai e filho jogaram na NBA ao mesmo tempo, e eles estão prontos para lidar com a pressão de jogar juntos no mesmo time.

O jovem de 19 anos foi muito questionado sobre sua decisão de ir direto para a NBA após uma única temporada no basquete universitário, mas desviou as respostas dessa narrativa. No entanto, refletiu sobre como lidou com o episódio de parada cardíaca ocorrido há quase um ano.

- O tempo que tive de folga, sinto que poderia ter aprimorado mais meu jogo”, disse James Jr. “Sinto que fui dado a oportunidade de mostrar o que realmente posso fazer, porque não tive tantas chances na USC. Estou empolgado para o que está por vir - completou Bronny.

O Los Angekes Lakers escolheu Bronny James na 55ª escolha geral do Draft da NBA de 2024. Além do filho do King, a franquia escolheu Dalton Knecht, na 17 ª posição. O time, entrentanto, ainda não fez nenhum acordo nesta "offseason".