Isaquias Queiroz projeta Olimpíadas de Los Angeles após título brasileiro

Escrito por Lance! • Publicada em 17/09/2024 - 13:46 • Rio de Janeiro (RJ)

Em clima de festa pela quinta medalha olímpica, Isaquias Queiroz já comentou sobre o ciclo das Olímpiadas de Los Angeles, em 2028. Recentemente, o canoísta conquistou seis títulos no Campeonato Brasileiro de Canoagem, que ocorreu em Lagoa Santa (MG), mesmo sem treinar após Paris.

Isaquias foi perguntado sobre o Campeonato Brasileiro e como será a preparação para o próximo ciclo olímpico.

No total, acho que disputei dez provas, contando com as eliminatórias, foi muita coisa. Mas conquistei seis ouros e fico muito feliz com esse resultado no Brasileiro. Agora posso dar uma pausa e depois, sim, voltar ao treinamento devagar e focar nos próximos campeonatos e na próxima Olimpíada. Ainda tenho gás.

Caso consiga classificação para Los Angeles 2028, o brasileiro vai para a quarta Olimpíada. Em todas as participações, Isaquias conquistou um ouro, três pratas e um bronze, totalizando cinco. O canoísta tranquilizou os torcedores, uma vez que ele chegou a cogitar encerrar sua carreira competitiva após Paris.

(Foto: Alexandre Loureiro / COB)

Eu estava, sim, querendo parar, acho que por todas as questões que tive durante a temporada, de todos os meus anos na canoagem. Já são 15 anos de seleção, em alto rendimento. Em 2013 comecei a brigar por medalhas, fui campeão mundial e, agora, medalhista olímpico de novo. É bem puxado. Não saí do pódio em nenhum Mundial, estava bem desgastante para mim.

Acho que a oportunidade de estar na Bahia, em Ubaitaba, o lugar que eu gosto, minha terra, me ajudou a refletir um pouco mais. Agora estamos de volta a Lagoa Santa definitivamente e vamos treinar até Los Angeles. Se der, a gente vai estar lá. Lógico que nem tudo vai depender de mim, tem muitos atletas mais novos aí que vão estar na briga, mas vou fazer meu trabalho certinho com meu treinador, Lauro (Pinda), que a gente vai chegar lá para brigar por medalha também