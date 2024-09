Isaquias Queiroz conquista título brasileiro no C2 1.000m

Isaquias Queiroz é atleta do Flamengo (Foto: Divulgação)







Escrito por Lance! • Publicada em 13/09/2024 - 18:16 • Lagoa Santa (MG)

No terceiro dia de disputas do Campeonato Brasileiro de Canoagem Velocidade de 2024, oito finais foram realizadas finais na cidade de Lagoa Santa, em Minas Gerais, nesta quinta-feira (12). Na categoria sênior, Isaquias Queiroz conquistou mais uma medalha de ouro na competição.

Após ser campeão na prova C1 1.000m, o medalhista olímpico conquistou o título do C2 1.000m ao lado de Gabriel Assunção. Os atletas do Flamengo largaram bem e disputaram a ponta com Diego Nascimento e Jacky Godmann. Na metade da provam Isaquias e Gabriel abriram vantagem e não perderam mais, vencendo o título. A dupla terminou a prova com o tempo de 04min02s78, deixando a prata com Milton Oliveira e Dalvan Oliveira e o bronze com Nascimento e Godmann.

Além de Isaquias Queiroz e Gabriel Assunção, foram entregues mais sete medalhas de ouro para os vencedores de outras provas da categoria sênior do Brasileiro de Canoagem de Velocidade. Confira:

C4 1.000m masculino - Andrique Souza, Diego Nascimento, Jacky Godmann e Maurílio Kamir Silva

K4 1.000m masculino - Rudah Bosi, Ayrton Teixeira, Matheus Henrique Costa e Carlos Eduardo Silva

K4 1.000m feminino - Rauany Gomez, Ana Paula Vergutz, Maria Eduarda Mufato e Giovanna Luz

C4 1.000m feminino - Evely Gomes, Emmily Santos, Luiza Silva e Aparecida Moreno

C2 1.000m feminino - Ana Paula Vergutz e Maria Eduarda Mufato

K2 1.000m masculino - Fábio Demarchi e Roberto Maehler

C2 1.000m feminino - Maria Eduarda Alexandre e Isabelle Oliveira