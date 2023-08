Na fase eliminatória, o medalhista olímpico havia dominado sua bateria até os metros finais, quando viu o romeno Catalin Chirila ultrapassar. Isaquias fez o segundo meolhor tempo da bateria. No entanto, a semifinal não foi tranquila, o brasileiro, que teve uma pequena vantagem nos 250m iniciais, travou uma batalha com Fuksa e os dois seguiram empatados na metade da prova com uma melhora do tcheco, com 0s18. Nos 750m, a diferença continuava pequena, mas cresceu no final da prova. O tempo de Queiroz foi o quinto melhor entre os semifinalistas.