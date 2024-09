Rumo ao hexa? Brasil estreia na Copa do Mundo de Futsal entre os favoritos

Seleção Brasileira de Futsal vai em busca do sexto título da Copa do Mundo de Futsal (Foto: Leto Ribas/CBF)







Copiar Link

Escrito por Lance! • Publicada em 13/09/2024 - 10:49 • Rio de Janeiro

Maior campeã mundial de futsal, com cinco títulos na 'Era Fifa', a Seleção Brasileira estreia na Copa do Mundo da modalidade neste sábado, diante de Cuba, tentando recuperar a hegemonia que perdeu há 12 anos. A competição organizada será disputada no Uzbequistão, e tem o Brasil entre os favoritos.

➡️Zé Roberto fala sobre a trajetória de 21 anos como técnico da seleção feminina de vôlei

➡️NFL: James Cook brilha e Buffalo Bills vence Miami Dolphins; Tua joga mal e sofre lesão

Líder do ranking mundial, a Seleção Brasileira está no Grupo B e não deverá ter maiores dificuldades para avançar no torneio. Além de Cuba (78ª no mundo), o Brasil irá encarar na primeira fase a Croácia (16ª) e a Tailândia (9ª no ranking).

Treinado por Marquinhos Xavier — que está à frente da Seleção desde julho de 2017 —, o Brasil vai para o torneio com uma equipe formada por atletas experientes, muitos já com vivência de Copa do Mundo. É o caso do fixo Marlon, que vai para seu segundo Mundial.

— A gente vem para cá super confiante pelo trabalho que realizamos durante todos esses dias — declarou o defensor após o primeiro treino em Bukhara, uma das três cidades-sede e onde o Brasil fará os jogos da primeira fase.

— Esse primeiro jogo é bastante importante. Ele gera um pouco de ansiedade, de nervosismo por ser uma estreia, mas acho que a gente tem uma equipe que está com total confiança para fazer um bom jogo, uma boa estreia.

Marlon disputa sua segunda Copa do Mundo de Futsal (Foto: Leto Ribas/CBF)

Último título do Brasil foi em 2012

Campeão mundial pela última vez em 2012, o Brasil passou por um período de baixa após aquela Copa do Mundo. Na edição seguinte, em 2016, a Seleção protagonizou seu maior fiasco da história e foi eliminada ainda nas oitavas de final, quando perdeu nos pênaltis para o Irã.

No ano seguinte, Marquinhos Xavier assumiu o comando da equipe, e em 2021 a gestão de todas as seleções brasileiras de futsal passaram para a CBF. Até então, em modelo quase único no mundo, a equipe ficava sob gestão de outra entidade — a Confederação Brasileira de Futsal, CBFS, que passava por grave crise financeira.

Sob o guarda-chuva da CBF, com muito mais capacidade de recursos, a Seleção Brasileira disputou a Copa do Mundo de 2021 — que havia sido adiada em função da pandemia — e foi até às semifinais, quando perdeu para a Argentina.

Agora, com um ciclo completo sob o comando da CBF, a Seleção conseguiu fazer jogos em todas as datas Fifa, vem de um título da Copa América e realizou um período consistente de treinamentos antes da Copa do Mundo de Futsal que se inicia neste sábado. Em suma, voltou a competir com chances reais de, tal qual no futebol de campo, buscar o Hexa.

— Sabemos que é uma Copa muito dura. Vai ser difícil o mundial, mas a gente já enfrentou as seleções durante essa preparação nos quatro anos e a gente está preparado para esse desafio — disse o capitão, Dyego.

Campeã das edições de 1989, 1992, 1996, 2008 e 2012, a Seleção Brasileira não chega a uma final da Copa do Mundo de Futsal desde que conquistou aquele último título. Além dessas cinco conquistas, o Brasil foi duas vezes campeão mundial na década de 1980, quando o torneio era organizado pela antiga Federação Internacional de Futebol de Salão (Fifusa). A Fifa, porém, não reconhece esses títulos.

Brasil x Cuba: onde assistir e horário do jogo pela Copa do Mundo de Futsal

✅BRASIL X CUBA - COPA DO MUNDO DE FUTSAL - 1ª RODADA

🗓️Data e horário: Sábado, 14 de setembro de 2024, às 9h30 (hora de Brasília)

📺Onde assistir: SporTV (TV paga), CazéTV (YouTube) e Fifa+ e Globoplay (streaming)