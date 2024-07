Irmão de Stephen Curry assina contrato de um ano com equipe da NBA

Seth Curry e Stephen Curry são filhos de Dell Curry, também ex-jogador da NBA (Foto: Jesse D. Garrabrant / AFP)







Publicada em 16/07/2024

Seth Curry, irmão de Stephen Curry, assinou por uma temporada com o Charlotte Hornets. O jogador estava na agencia livre, mas decidiu retornar à franquia em que estava. A informação é do jornalista Adrian Wojnarowski, da "ESPN" norte-americana.

O atleta chegou a equipe da Carolina do Norte após uma troca na trade deadline com o Dallas Mavericks. Ao total, foram oito partidas com a franquia e uma média de 9.0 pontos, 2.0 rebotes e 1.8 assistência por jogo, de acordo com o “StatMuse”.

A ideia do Hornets é fazer uma campanha melhor do que em 2023-24, quando sequer conseguiu uma vaga no play-in. A equipe terminou a temporada regular na 13ª colocação da Conferência Leste da NBA, com 21 vitórias e 61 derrotas.

O Curry do Golden State Warriors, por sua vez, está com a seleção dos Estados Unidos, em que busca a medalha de ouro nos Jogos Olímpicos de Paris 2024. A equipe, recheada de estrelas da NBA, segue a preparação para o torneio que acontece entre o final de julho e início de agosto.