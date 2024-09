Ingrid Martins é campeã do WTA de Montreux, na Suíça

Quinn Gleason e Ingrid Martins em Montreux, na Suíça (Foto: Divulgação)







Escrito por Fabrizio Gallas • Publicada em 09/09/2024 - 10:46 • Montreux (SUI)

Ingrid Martins, atleta com patrocínios da ENGIE, Banco BRB e CBT, conquistou, neste sábado, o título do WTA 125 de Montreux, na Suíça, evento sobre o saibro com premiação de US$ 115 mil (R$ 640 mil).

A carioca e a americana Quinn Gleason derrotaram na final a dupla da suíça Simona Waltert e a argentina Maria Carle por 6/3 4/6 10/7. Esta foi a primeira conquista da dupla que havia feito final no WTA 125 de Barranquilla, na Colômbia.

É a terceira conquista WTA para Ingrid, que ano passado foi campeã do WTA 250 de Bad Homburg, na Alemanha, e em 2022 venceu o WTA 125 de Montevidéu, no Uruguai.

(Foto: Divulgação)

— Estou muito feliz com o trabalho desta semana, lutamos a cada ponto, encontramos soluções a cada adversidade. Estamos nos conhecendo cada vez mais, alinhando nossas qualidades. Feliz com a vitória, ganhamos no super tie-break, decidido nos detalhes, caiu pro nosso lado desta vez. É ajustar os detalhes e seguimos para mais uma semana, agora de novo no piso duro. A jornada não para — disse Ingrid.

Ela e Gleason disputam na próxima semana o WTA 250 de Monastir, na Tunísia, com premiação de US$ 267 mil (R$ 1.487 Milhões).