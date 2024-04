Mesmo com a decisão do engenheiro, ainda não está claro quando estará totalmente livre no mercado (Foto: Red Bull Content Pool)







Escrito por Grande Premio • Publicada em 25/04/2024 - 13:09 • Rio de Janeiro (RJ)

Se nas pistas a Fórmula 1 vive momento de pouca emoção, a situação nos bastidores é muito diferente e dramática. Com todas as situações capazes de abalar estruturas na categoria dos últimos tempos, agora as coisas se movem novamente. Adrian Newey decidiu deixar a Red Bull após quase 20 anos.

A informação é da revista alemã Auto Motor und Sport. Newey chegou à Red Bull em 2006, já consagrado por conquistas com Williams e McLaren na Fórmula 1. Foi ele o responsável por assinar todos os carros campeões da Red Bull, tanto nos tempos de Sebastian Vettel quanto no de Max Verstappen.

Segundo o veículo, Newey está bastante incomodado por conta da queda de braço pelo controle da companhia entre Christian Horner/divisão tailandesa e Helmut Marko/divisão austríaca. E, sem querer se envolver, sente que corre o risco de ser cada vez mais escanteado do projeto da F1 para cuidar do hipercarro RB17. Newey, porém, ainda quer trabalhar com a F1. Embora não passe mais todos os dias no escritório atualizando o carro da Red Bull, como fez no passado, ainda é quem assina os projetos finais e define conceitos.

Mesmo com a decisão do engenheiro, ainda não está claro quando estará totalmente livre no mercado. Menos de um ano atrás, assinou uma renovação contratual até o fim de 2025, quando o RB17 estará já em processo de ventas. A revista alemão, porém, crê que Newey irá pleitear o direito de ser liberado no fim de 2024.

Adrian Newey está na Red Bull há quase 20 anos (Foto: Red Bull Content Pool)

Já há alguns meses se falava sobre uma possível saída de Newey da Red Bull e, por isso, os rumores sobre interesse no engenheiro cresceram. Sobretudo para Ferrari, que reconstrói a equipe, terá Lewis Hamilton em 2025 e já ouviu Newey dizer que trabalhar no time italiano era algo que faltava na carreira; e da Aston Martin, que tem investido de maneira forte na F1 para chegar a 2026 na briga pelo título.

Na semana passada, houve certo frenesi quando Newey foi visto no aeroporto de Bolonha, na Itália, relativamente perto da fábrica da Ferrari. A Mercedes nunca se manifestou sobre um possível interesse, mas trazer o maior especialista do mundo em efeito solo é algo que faz sentido para uma equipe que simplesmente não entendeu a nova leva de carros da F1. De quebra, se pensa realmente em tirar Max Verstappen da Red Bull em breve, contar com Newey é passo importante.

Caso Newey consiga ficar livre no mercado no fim de 2024 e não tenha amplo período de carência exigido, conseguirá se envolver ativamente no processo da nova equipe em que estiver para 2026. Antes disso, não terá impacto.

A Fórmula 1 retorna de 3 a 5 de maio para a disputa do GP de Miami, o primeiro de três que acontecem nos Estados Unidos na temporada 2024.