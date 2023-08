Com oito participações em Jogos Olímpicos e 26 anos de Seleção Brasileira, Hugo é referência quando o assunto é tênis de mesa. Na COB Expo, ele participa do Desafio do Saque no dia 26 de setembro, das 15h às 17h. Será uma atividade para que o público tenha contato mais direto com o jogador e com a modalidade.