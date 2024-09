Copiar Link

Escrito por Pedro Werneck • Publicada em 01/09/2024 - 07:00 • Rio de Janeiro (RJ)

A Vila Olímpica, onde os atletas ficaram hospedados durante as Olimpíadas de Paris, dividiu opiniões. Alguns esportistas criticaram a falta de espaço nos quartos e a qualidade da comida. Em entrevista exclusiva ao Lance!, a mesatenista Bruna Takahashi opinou acerca dessas polêmicas.

– Ar-condicionado tinha sim, mas o quarto era um pouco apertado. Outros não (eram apertados), eram bons, foi aleatório. Como eu e Giulia (Takashi, irmã de Bruna) somos pequenas, tinha um espaço ok para a gente. Faltou uma mesa, a gente tinha que colocar tudo no chão. Mas imagino o pessoal do vôlei dividindo aquela cama, encostando um pé no outro... Então acho que faltou um pouco de espaço. Mas a gente mal ficava no quarto, só para dormir. Então tudo bem - falou.

Bruna Takahashi comenta estrutura da Vila Olímpica de Paris (Foto: Reprodução / Instagram)

Em relação à comida, Bruna Takahashi fez algumas críticas. No entanto, elogiou a iniciativa do Comitê Olímpico do Brasil (COB), que ofereceu comida brasileira aos atletas.

– Eu não gostei muito (da comida), a qualidade foi melhorando depois. No começo, tinha muita gente, muita fila… Se você pegasse dois ou três “grandões” na sua frente, a comida já acabava e tinha que esperar mais 20 minutos, era questão de sorte. Mas o COB fez um chateau do Brasil, com comida brasileira, então sempre que a gente tinha tempo ia lá comer. Isso ajudou muito a gente, porque tinha arroz, feijão, carne, opção vegetariana. Foi um alívio! - afirmou a 23ª colocada do ranking mundial.

Assista à entrevista completa com Bruna Takahashi abaixo.