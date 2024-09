Hugo Calderano será o único brasileiro na chave principal do Grand Slam do tênis de mesa

Hugo Calderano em ação no WTT Contender do Rio de Janeiro (Foto: Daniel Castelo Branco / WTT)







Escrito por Lance! • Publicada em 27/09/2024 - 15:20 • Pequim (CHN)

O brasileiro Eric Jouti foi eliminado na primeira fase do WTT Smash, o Grand Slam do tênis de mesa, nesta sexta-feira (27), em Pequim, na China. Com isso, Hugo Calderano será o único representante do Brasil na chave principal do torneio individual masculino, que começa neste domingo (29).

Jouti foi derrotado pelo chinês Kai Zhou por 3 sets a 0 (parciais de 3/11, 2/11 e 0/11). O brasileiro abandonou a partida durante o segundo set, quando perdia por 7 a 2, devido a uma dor no pescoço.

Apesar de eliminado no torneio individual masculino, Eric Jouti voltará a atuar nas duplas mistas ao lado da sérvia Izabela Lupulesku - o brasileiro Guilherme Teodoro se junta à eslovaca Tatiana Kukulkova e Bruna Takahashi e Vitor Ishiy formam parceria 100% brasileira. Vitor Ishiy e Guilherme Teodoro ainda atuam lado a lado no torneio de duplas masculino.

Na disputa individual feminina, o tênis de mesa brasileiro será representado por Bruna Takahashi, 25ª do mundo, que, assim como Hugo Calderano, já está classificada para a chave principal.