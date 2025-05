Hugo Calderano começa no Mundial de Tênis de Mesa com vitória

Com o Campeonato Mundial de Tênis de Mesa em Doha, neste domingo (18), foi confirmado um bom dia de resultados aos atletas brasileiros. Hugo Calderano, referência na modalidade, ganha de três a um contra o mexicano Rogelio Castro, 122 do ranking mundial. Com as parciais de 11/8, 9/11, 11/3 e 11/4, atleta brasileiro confirma resultado positivo e avaça para a segunda fase da competição.

Calderano, que também disputa a competição em duplas mistas, com sua namorada Bruna Takashashi, tem em mente a importância deste campeonato. Considerado até mais relevante que a Copa do Mundo venciada por ele no mês passado, quando derrotou os números um e dois do ranking mundial, a preparação para os adversários deve ser mais constante por ter pela frente partidas mais imprevisíveis.

O brasileiro teve o domínio no primeiro set, como era esperado, mas logo no segundo viu seu oponente ganhar vantagem na sequência de pontos, tanto que ele acabou levando a melhor, forçando o jogo para um quarto set. Houve até um momento de tensão, em que Calderano teve uma discussão com a arbitragem do jogo após ser punido por um suposto saque irregular interpretrada pela juíza. Com isso, o brasileiro não deu mais espaço para distrações e fechou os três sets.

Já com o próximo advserário definido, Hugo Calderano terá pela frente o tunisiano Wassin Essid, que ainda espera a divulgação da data de jogo. Essid, que ocupa a 124ª posição, teve seu primeiro jogo contra o Juan Perez e teve que correr atrás para derrotar o espanhol com o placar de quatro a três. Com uma possível vitória do brasileiro, pode ter em seu chavemento o japonês Hiroto Shinozuka, o número 21 do ranking.

Outros brasileiros em ação

Bruna Takahashi, 13ª da chave da competição, começou na competição individual com o pé direito. Enfrentou a Judith Nangonzi, da República do Congo, por quatro a zero, com as parciais 11/3, 11/5, 11/2 e 11/1. Tem pela frente na próxima rodada a norte-americana, Sally Moyland, que ocupa a 116ª posição.

continua após a publicidade

🇧🇷 Bruna Takahashi 4️⃣ x 0️⃣ Judith Nangonzi 🇺🇬



Brasileira vence e enfrentará 🇺🇲 Sally Moyland na próxima fase do Mundial 🌎🌍🌏 pic.twitter.com/0WRirZF9fG — CBTM (@CBTM_TM) May 18, 2025

Lara Watanabe teve melhor desempenho contra a Malissa Nasri, da Argelia. Com a vitória de quatro a um, na segunda fase terá o confronto contra a chinesa Wang Manyu, que ocupa a posição número dois, e atual campeã olímpica em Paris 2024 e Tóquio 2021.

Na modalidade masculina, Leonardo Iizuka teve vantagem sobre o nigeriano Olajide Omotayo, por quatro a um. Conquistou a medalha de bronze na Copa do Mundo sub-19 em 2024, agora terá o desafio contra o número dois do ranking mundial, Wang Chuqin. Ainda sem horário definido para a partida.

Confira desempenho dos atletas brasileiros na competição

Duplas mistas

Guilherme Teodoro/Giulia Takahashi (BRA) 3 x 1 Francisco Sanchi/ Ana Codina (ARG)

Hugo Calderano/Bruna Takahashi (BRA) 3x 0 Fabio Rakotoarimanana/Hanitra Raharimanana (MAD)

Duplas femininas

Giulia Takahashi/Laura Watanabe (BRA) 0 x 3 Xiao (ESP) e Diaconu (ROM)

Individual feminino

Giulia Takahashi (BRA) 4 x 0 Hope Udoaka (NGR)

Laura Watanabe (BRA) 4 x 1 Malissa Nasri (ALG)

Bruna Takahashi (BRA)4 X 0Judith Nangonzi

Individual masculino

Vitor Ishiy (BRA) 0 x 4 Quadri Aruna (NGR)

Leonardo Iizuka (BRA) 4 x 1 Olajide Omotayo (NGR)

Hugo Calderano(BRA) 4 X 1 Rogélio Castro (MEX)

Guilherme Teodoro (BRA) 3X 4 Kanak Jha (EUA)

Duplas masculinas

Vitor Ishiy/Guilherme Teodoro (BRA) 0 x 3 Balazs Lei(HUN) e (Samuel Arpas(SVK)

