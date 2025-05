O brasileiro Hugo Calderano disputará o Mundial de Tênis de Mesa, em Doha (Catar). O torneio será disputado entre os dias 17 e 25 de maio. Seu adversário na estreia do simples masculino será Rogelio Castro (MEX), número 124 do mundo, pelos 128-avos de final. Os jogos terão transmissão da Cazé TV, no YouTube. ➡️30 dias grátis para ver Cazé TV no Prime Video.

Hugo Calderano no simples masculino

No chaveamento, Hugo Calderano, atualmente terceiro no ranking mundial de tênis de mesa, está no mesmo lado do atual líder, LIN Shidong (CHN), a quem o brasileiro venceu na final da Copa do Mundo em Macau. Os irmãos franceses Alexis e Félix Lebrun também podem cruzar seu caminho rumo à decisão. Se vencer, Hugo enfrentará o ganhador do duelo entre Juan Perez (ESP) e Wassim Essid (TUN).

No torneio de simples masculino, a rodada inicial também contará com a participação de outros mesatenistas brasileiros. Victor Ishiy enfrentará o 19º do ranking, Quadri Aruna (NGA). Guilherme Theodoro (BRA) jogará contra o 26º, Khanak Jha (USA), enquanto Eric Jouti (BRA) - que está na mesma chave de Alexis Lebrun (FRA) - enfrentará LIN Yen-Chun (TPE). Leonardo Iizuka (BRA) fará sua estreia contra Olajide Omotayo (NGA) e, caso vença, poderá enfrentar WANG Chuqin (CHN), o número dois do mundo.

Brasileiras no simples feminino

No torneio de simples feminino, a equipe brasileira será representada por três atletas. Bruna Takahashi (BRA), atual 16ª do mundo, enfrentará Judith Nangonzi (UGA) em sua estreia. Giulia Takahashi (BRA) jogará contra Hope Udoaka (NGA), enquanto Laura Watanabe (BRA) fará sua estreia enfrentando a argelina Malissa Nasri. Todos esses confrontos serão válidos pelos 128-avos de final, sendo necessárias três rodadas para alcançar as oitavas de final.

Brasileiros nas duplas

A equipe brasileira também competirá nas duplas. No masculino, Victor Ishiy e Guilherme Theodoro, atualmente 15º no mundo, iniciarão o torneio enfrentando Balazs Lei (HUN) e Samuel Arpas (SVK), nos 64-avos de final, precisando de duas rodadas para alcançar as oitavas.

Nas duplas femininas, Giulia Takahashi e Laura Watanabe enfrentarão Maria Xiao (ESP) e Adina Diaconu (ROM) também nos 64-avos de final.

Por fim, nas duplas mistas, Bruna Takahashi e Hugo Calderano jogarão contra os malgaxes Fabio Rakotoarimanana e Hanitra Raharimanana nos 64-avos de final. Giulia Takahashi e Guilherme Theodoro, duo que ocupa a 15ª posição no ranking, enfrentarão os argentinos Francisco Sanchi e Ana Codina.