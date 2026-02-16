Dançarinos de carnaval gastam mais calorias que atletas profissionais

Se você acha que o desfile de carnaval uma comissão de frente é apenas "brilhantismo" e sorrisos para as câmeras, a ciência do esporte e os relatos dos bastidores provam o contrário. Guardadas as proporções de tempo, a intensidade física de um bailarino na Avenida equivale à de um jogador em uma partida de basquete de alta performance: são saltos constantes, mudanças de direção bruscas e uma frequência cardíaca que flerta com o limite.

-Eu preciso ter um momento muito ápice, que seria um momento onde tem muito esforço físico. Depois, um momento de descanso e um momento mais interpretativo, para que eles consigam recuperar o fôlego para seguir - disse o coreografo de carnaval Jhean Allex.

DEsfile Gaviões da Fiel (Foto: Reprodução)

A analogia com o basquete se torna ainda mais clara quando falamos de precisão. Assim como um jogador precisa de mecânica perfeita para um arremesso ou uma enterrada, o integrante da comissão não pode errar o "tempo de quadra".

-Ele tem que acertar aquele ponto do salto. Tem que acertar a pisada dele, a subida e a aterrissagem. No caso da dança, se ele falhar em algum ponto, o erro é fatal para a nota - completou.

Duração do Esforço 48 min (com intervalos e pausas) 60 a 70 min (esforço contínuo) Gasto Calórico 800 a 1.200 kcal por partida 600 a 1.000 kcal por desfile Batimentos (Média) 140 - 165 bpm 130 - 150 bpm Batimentos (Pico) 180 - 195 bpm 175 - 190 bpm (especialmente nos saltos) Fator Térmico Ambiente controlado (Ar-condicionado) 35°C a 40°C (Umidade alta + Fantasia)

Figurino

Diferente de uma quadra de basquete, onde o uniforme é projetado para a ventilação e performance, no Carnaval o visual muitas vezes atropela a fisiologia. Enquanto o figurinista de uma companhia de dança preza pela mobilidade, o carnavalesco foca na estética, o que pode transformar a fantasia em uma "estufa" ambulante.

-Um carnavalesco pensa diferente de um figurinista de companhia. Ele quer o visual, as cores, contar o enredo. E às vezes não é uma roupa apropriada. Já tive roupas em que a temperatura dos bailarinos subiu tanto que, ao terminar o desfile, tivemos que jogar água no corpo deles para hidratar novamente.

A entrega é tamanha que o corpo que, as vezes, ele desliga. O coreógrafo relembra momentos em que a exaustão superou a técnica: "Já tive caso de bailarina minha falar assim: 'posso desmaiar?'. E desmaiou", relata, reforçando que, embora nem todos ali venham do mundo da dança, a preparação é comparável à de militares ou atletas profissionais.