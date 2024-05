Heróis Olímpicos #8: Netinho supera acusação de doping e vai aos Jogos de Paris

Copiar Link

Escrito por Lance! • Publicada em 29/05/2024 - 17:19 • Rio de Janeiro (RJ)

O atleta de taekwondo Edival Pontes, o Netinho, viveu um drama para chegar aos Jogos Olímpicos de Paris. O brasileiro foi pego em exame antidoping durante os Jogos Pan-Americanos de Santiago, em outubro do ano passado. Com ajuda do advogado, ele conseguiu reduzir a punição para apenas um mês, voltou a treinar em fevereiro e garantiu a classificação para as Olimpíadas. Assista à entrevista exclusiva de Netinho ao programa "Heróis Olímpicos" no vídeo acima.

- Você, como atleta, está tendo tudo, ganhando as coisas. Quando 'bate' o doping, corta tudo. Foi muito difícil, a minha ficha não caía. Mas, graças a Deus, eu tive um advogado muito experiente. Se eu não provasse a inocência, a pena era de dois a quatro anos - contou.

➡️ Siga o Lance! no WhatsApp e acompanhe em tempo real as principais notícias do esporte

Natural de João Pessoa, na Paraíba, Netinho rodou o Brasil para realizar o sonho de ser um dos principais atletas de taekwondo do país. Atualmente, ele mora em Itaboraí, na Região Metropolitana do Rio de Janeiro. Sob tutela de Diego Ribeiro, treinador da Seleção Brasileira, o atleta continua em preparação intensa para os Jogos de Paris.

- Estou confiante que, dessa vez, a gente vai trazer a medalha. É um colete que eu gosto mais, estou bem confiante. Agora, vamos ver questão de chaveamento, com quem eu luto - disse.

➡️ Thiago Braz tem suspensão por doping confirmada e está fora dos Jogos de Paris 2024

Netinho vai para a sua segunda participação olímpica. Nos Jogos de Tóquio, caiu na primeira fase. Edival foi medalhista de ouro nos Jogos Pan-Americanos de Lima, em 2019, e prata no Mundial de Guadalajara, em 2022. Durante a carreira juvenil, acumulou grandes conquistas ao redor do planeta.