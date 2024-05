Heróis Olímpicos #6: Henrique Marques conta como superou arritmia cardíaca e conquistou vaga nos Jogos de Paris

Copiar Link

Escrito por Lance! • Publicada em 15/05/2024 - 15:53 • Rio de Janeiro (RJ)

Henrique Marques, de apenas 20 anos, é um dos atletas de taekwondo brasileiros classificados para os Jogos Olímpicos de Paris. O lutador garantiu vaga nas Olimpíadas depois de uma reviravolta incrível: no fim do ano passado, ele foi diagnosticado com uma arritmia cardíaca, perdeu o Pan de Santiago e correu risco de ter que se aposentar do esporte. Em entrevista exclusiva ao Lance!, que você assiste completa no vídeo acima, Henrique contou os detalhes do impressionante retorno.

– Eu voltei a treinar em fevereiro, me liberaram no dia que começava um camping. No começo, senti muito cansaço, perdi muito na parte física. O recomeço foi difícil, mas, Graças a Deus, deu tudo certo - falou o atleta.

Henrique Marques pensou que não tinha mais chances de disputar os Jogos Olímpicos. No entanto, o brasileiro brilhou nos últimos torneios antes da seleção (ouro no Canadá Open e prata no US Open) e mostrou para a Confederação Brasileira de Taekwondo (CBTkd) que era o nome mais indicado para representar o Brasil na categoria até 80 kg, superando a concorrência de atletas mais experientes.

Henrique é natural de Itaboraí, na Região Metropolitana do Rio de Janeiro. A cidade acabou se tornando um dos grandes núcleos do taekwondo no Brasil. Ainda criança, o lutador foi convidado pela atleta olímpica Iris Sting para participar de um projeto e, depois de conseguir bolsa, começou a praticar a modalidade. Desde a infância, Marques tinha a participação nos Jogos Olímpicos como o maior sonho dentro do esporte.