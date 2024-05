Thiago Braz tem suspensão por doping confirmada e está fora dos Jogos de Paris 2024

Thiago Braz estava suspenso provisoriamente há quase um ano (Foto: Carol Coelho/CBAt)







Escrito por Lance! • Publicada em 28/05/2024 - 10:45 • Rio de Janeiro (RJ)

Ouro olímpico na Rio-2016, o atleta de salto com vara Thiago Braz teve a suspensão por doping confirmada e está fora dos Jogos Olímpicos de Paris 2024. A entidade reguladora do atletismo mundial, a World Athletics, informou, na manhã desta terça-feira (28), que a Unidade de Integridade do Atletismo (AIU) entendeu que o brasileiro violou as Regras Antidoping.

Thiago estava suspenso provisoriamente desde o dia 28 de julho de 2023 após ter sido pego no antidoping com a substância ostarina, utilizada para o aumento da massa muscular.

Thiago Braz, de 30 anos, é um dos principais destaques do salto com vara mundial há anos. Depois de vencer o ouro olímpico em casa, o brasileiro foi medalhista de bronze nos Jogos Olímpicos de Tóquio. Mais recentemente, no Mundial de Atletismo Indoor de Belgrado, em 2022, foi prata.

O atleta recebeu uma punição de 16 meses, que começou a ser contabilizada em julho do ano passado. Com isso, o brasileiro só poderá retornar ao esporte três meses após o fim dos Jogos de Paris e perdeu a chance de disputar a terceira edição olímpica consecutiva.