Henrique Avancini venceu 14 títulos brasileiros de elite, cinco Copas do Mundo (quatro no XCC e uma no XCO) e dois Mundiais de maratona cross-country. Em 2020, chegou a ser líder do ranking mundial. Na modalidade, o ciclista ainda é dono do melhor resultado da história do Brasil nos Jogos Olímpicos: o 13º lugar em Tóquio.