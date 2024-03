Brasil sofre gol no último lance e perde para a Eslovênia na estreia do Pré-Olímpico de Handebol

A próxima partida será contra o Bahrein (Foto: JOSEP LAGO / AFP)







Escrito por Lance! • Publicada em 14/03/2024 - 21:59 • Barcelona (ESP)

O Brasil perdeu para a Eslovênia por 27 a 26 nesta quinta-feira (14), em partida válida pela 1ª rodada do Pré-Olímpico de Handebol, na Espanha. Hugo Bryan foi o artilheiro do Brasil na partida com cinco gols, já no lado esloveno, Blaž Janc marcou sete vezes.

Com este resultado, o Brasil precisa vencer o Bahrein e a Espanha para ter chances de ir à Paris. A partida contra a seleção barenita será na sexta-feira (15), às 14h30 (de Brasília) e contra os espanhóis, no domingo (17), às 13h45 (de Brasília).

COMO FOI A PARTIDA?

O primeiro tempo foi equilibrado, com as duas equipes alternando na liderança. Blaž Janc e Hugo Bryan foram os maiores marcadores da partida e lideraram suas equipes ao placar equilibrado. As duas equipes exploraram pouco os lados do campo, centralizando ao máximo o jogo.

Aleks Vlah marcou quatro vezes da Eslovênia contra o Brasil (Foto: Josep LAGO / AFP)

Os brasileiros começaram a segunda etapa sofrendo, mas abriram dois gols de diferença restando cinco minutos. Mas os eslovenos empataram, e no último minuto tivemos uma posse para cada seleção. O Brasil parou no goleiro, a Eslovênia marcou no segundo final e sacramentou a derrota da Seleção Brasileira.

