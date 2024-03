Carlos Alcaraz afasta má fase, bate Daniil Medvedev e é bicampeão de Indian Wells

Alcaraz comemora em Indian Wells (Foto: BNP Paribas Open)







Escrito por Lance! • Publicada em 17/03/2024 - 20:26 • Indian Wells (EUA)

Em um grande jogo, sobretudo no primeiro set, Carlos Alcaraz derrotou Daniil Medvedev por 2 sets a 0 com parciais de 7/6 (7/5) 6/1 após 1h42min de duração na quadra central do Indian Wells Tennis Garden. O espanhol conquistou o bicampeonato e afasta má fase.

Na noite deste domingo, bem diferente do ano passado, o espanhol evitou a revanche do russo e garantiu o bicampeonato do Masters 1000 de Indian Wells, na Califórnia, torneio no piso duro com premiação de US$ 9 milhões (cerca de R$ 45 milhões).

Carlitos afasta a má fase e levanta seu primeiro título do ano e o primeiro desde a conquista de Wimbledon em 2023. Ele vinha de derrotas estranhas e até a torção no tornozelo no primeiro game do jogo do Rio Open que o deixou afastado por duas semanas.

Este é o 13º título de Carlos Alcaraz na carreira, o quinto de Masters 1000. Ele soma 17 finais no currículo tendo perdido apenas quatro. Enquanto isso, Daniil permanece com 20 títulos, agora em 37 decisões.

O espanhol defende o troféu em Indian Wells e repete o triunfo do ano passado que havia sido com extrema facilidade. Medvedev perde nova chance de ganhar o único Masters 1000 que não possui sobre o piso duro na carreira. Ele tem seis canecos deste tipo de torneio, sendo um deles no saibro.

🎾COMO FOI O JOGO

Medvedev começou com tudo, aproveitando erros do rival e bem firme e consistente. Ele abriu 3 a 0, mas logo Alcaraz equilibrou, empatou em 3 a 3. O duelo teve pontos incríveis, alguns com muita plástica de ambos e foi indo game a game até o tie-break. Alcaraz abriu 3 a 0, depois 5 a 2, permitiu o empate e fechou no detalhe com erro na paralela de Daniil por pouco. durou 1h09min o set.

Carlos Alcaraz volta a vencer um título depois de Wimbledon 2023 (Foto: MATTHEW STOCKMAN / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP)

No segundo set a confiança do espanhol se elevou e Medvedev deu uma desconectada. Foi o suficiente para Carlitos abrir 3 a 0 e segue firme no serviço até a vitória com nova quebra após deixada ruim de Daniil.