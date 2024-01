Hamilton vinha em uma batalha dura com Sebastian Vettel pelo título. Neste final de semana, o inglês vinha ruim, com problemas no carro na classificação e ficou apenas em 14º no grid. No entanto, durante a corrida, Lewis veio escalando o pelotão até chegar no alemão. Quando veio a chuva, o piloto da Ferrari ficou pelo caminho, e o britânico ficou na pista com pneus para pista seca. Depois, conquistou uma vitória épica.