Depois de mais de 344 GPs disputados na Fórmula 1, 104 vitórias e sete Mundiais de Pilotos, Lewis Hamilton conseguiu se emocionar com um único triunfo no GP da Inglaterra neste domingo (7). Depois de vencer a prova, o britânico celebrou o resultado conquistado em Silverstone em sua última temporada com a Mercedes, parceria que se iniciou em 2014.

A vitória conquistada neste final de semana na Inglaterra foi a primeira de Hamilton desde o GP da Árabia Saudita de 2021, em 5 de dezembro, há dois anos e meio.

— Desde 2021, todos os dias eu acordo e luto para treinar, focar nesse objetivo e trabalhar o mais forte possível com esse time incrível. Foi meu último GP da Inglaterra com a equipe, queria muito vencer essa prova por eles, porque eu amo eles — disse o emocionado piloto do #44.

Lewis Hamilton também aproveitou a oportunidade para agradecer os fãs em Silverstone, que presenciaram uma trinca de britânicos nas primeiras colocações na largada. Lando Norris ainda terminou no pódio, em terceiro, mas George Russell, o pole, abandonou.

— Todo o trabalho duro feito nestes anos, sou eternamente grato por todos na Mercedes e nossos parceiros. E a todos os incríveis fãs, eu pude vê-los todas as voltas. Não há sensação melhor do que terminar na liderança aqui — descreveu.

Agora, com o triunfo na Inglaterra, Hamilton chega a 110 pontos somados no ano e está em oitavo no Mundial de Pilotos, a um ponto do companheiro de equipe, Russell, que vem em sétimo.

A Fórmula 1 continua a temporada 2024 entre os dias 19 e 21 de julho, em Hungaroring, com o GP da Hungria.