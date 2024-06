Hamilton aumenta sequência de mais corridas sem aparecer na liderança na F1

Hamilton vive temporada complicada na Fórmula 1 (Foto: Chris Graythen / AFP)







Copiar Link

Escrito por Grande Premio • Publicada em 14/06/2024 - 12:09 • Rio de Janeiro (RJ)

Lewis Hamilton teve o melhor resultado do ano no GP do Canadá, disputado no último domingo (9), com uma Mercedes em bom ritmo comparado as outras etapas da F1 2024. Porém, o quarto lugar do heptacampeão mundial veio junto de uma estatística negativa: o britânico aumentou a própria sequência de mais corridas seguidas sem liderar ao menos uma volta.

O jejum passa a ser de 13 corridas. A última prova que teve Hamilton na primeira posição foi o GP dos Estados Unidos de 2023. Originalmente, Lewis foi segundo colocado, mas acabou desclassificado após a inspeção pós-corrida identificar desgaste excessivo do assoalho da Mercedes.

➡️ Siga o Lance! no WhatsApp e acompanhe em tempo real as principais notícias do esporte

Outra estatística curiosa sobre voltas lideradas em 2024 é que Sergio Pérez não aparece na lista. Apesar de competir com o carro atual campeão mundial de Construtores e líder do certame, que é a Red Bull, o mexicano também não cruzou voltas no primeiro lugar. Após o segundo abandono seguido, ‘Checo’ amarga a quinta posição no Mundial de Pilotos.

Com sete títulos mundiais e 103 vitórias, Lewis Hamilton é o maior vencedor da história da Fórmula 1, mas amarga um jejum de triunfos desde o GP da Arábia Saudita de 2021. Na próxima temporada, o inglês deixa a Mercedes depois de 11 anos para formar dupla com Charles Leclerc na Ferrari.

➡️ Norris provoca Red Bull e diz que é melhor para McLaren ‘ter dois pilotos do que um’

A Fórmula 1 volta entre os dias 21 e 23 de junho, em Barcelona, com o GP da Espanha, décima etapa da temporada 2024.