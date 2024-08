Hamilton assume que teve de adaptar estilo de pilotagem a recentes carros da Mercedes

Hamilton precisou se reinventar para recuperar seu rendimento (Foto: AFP)







Escrito por Grande Premio • Publicada em 12/08/2024 - 10:14 • Rio de Janeiro (RJ)

Lewis Hamilton precisou se reinventar para recuperar a performance na Fórmula 1. A mudança de regulamento em 2022 deixou a Mercedes totalmente perdida no conceito do carro, e o heptacampeão admitiu que também teve de ceder e adaptar-se às exigências do bólido quanto ao próprio estilo de pilotagem.

O assunto já havia sido abordado pelo diretor de engenharia de pista da equipe alemã, Andrew Shovlin.

— Ele lutou com toda essa geração de carros não se adequando ao estilo dele. Tem trabalhado na forma como pilota — destacou o engenheiro.

Durante a passagem da F1 por Spa-Francorchamps, antes das férias de verão na Europa, Lewis confirmou que tem buscado uma abordagem diferente ao volante do W15.

— Continuo tentando pilotar da forma que quero e percebo que nem sempre funciona. Então tento ir com calma e busco um jeito de ficar mais confortável. Mas ainda não deu muito certo até agora — acrescentou.

— Acho que, como piloto, é preciso ser adaptável e perceber que, às vezes, suas abordagens para determinadas coisas não são perfeitas. Você começa a procurar maneiras de manter a essência do que o tornou tão bom e vê como pode evoluir para alcançar o que precisa — completou Hamilton.

Apesar do desconforto, Hamilton já venceu duas corridas este ano — na Inglaterra, em desempenho que relembrou os velhos tempos das Flechas de Prata, e na Bélgica, após desclassificação de George Russell. A regra, portanto, é continuar ajustando o jeito de guiar etapa por etapa.

— Em última análise, como pilotos, devemos ser capazes de pilotar qualquer coisa, e acho que somos. É que, em determinadas situações, alguns conseguem lidar com as coisas melhor do que outros. Alguns levam pouco tempo e outros levam mais tempo para se adaptar — finalizou.

Hamilton ocupa a sexta posição no Mundial de Pilotos com 150 pontos. A Mercedes é a quarta, atrás de Ferrari, McLaren e Red Bull, porém alcançou significativo salto de performance nas últimas cinco corridas e já preocupa as adversárias para o restante da temporada.

Após as férias, a Fórmula 1 volta às pistas entre os dias 23 e 25 de agosto para o GP dos Países Baixos, em Zandvoort.