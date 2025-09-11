Há 24 anos, no 11 de setembro, Saretta derrotava Guga no Sauipe
Foi a primeira vitória do ex-tenista paulista contra um top 10 na carreira
Há exatos 24 anos, no dia 11 de setembro de 2001, Flávio Saretta conquistou a maior vitória da carreira. A façanha aconteceu diante de ninguém menos do que Gustavo Kuerten, então número 1 do mundo e quase dois meses após conquistar o tricampeonato de Roland Garros, na estreia da edição inaugural do Brasil Open, na Costa do Sauipe, na Bahia, que, na época, era disputado em quadra rápida.
Naquela mesma semana, após a primeira vitória contra um top-10 na carreira, Saretta (114º), campeão pan-americano em 2007 e ex-top 40, ainda derrotou o alemão Markus Hantschk (127º), antes de perder, nas quartas de final, para Jan Vacek (106º). No alto de seu 1,98cm, o gigante tcheco conquistou, dias depois, seu único título da carreira, derrubando, em cinco partidas, nada menos que quatro brasileiros: Jaime Oncins, na estreia, Saretta (sem ranking, que fez sua despedida das simples na carreira), nas quartas, Alexandre Simoni (105º), nas semifinais e, na decisão, Fernando Meligeni (80º).
O triunfo de Saretta sobre Guga, em 2001 não foi o único no Sauípe. Seis anos depois, já no saibro, o paulista superou o compatriota, nas oitavas de final. O ex-tenista paulista, naquele ano, proagonizou sua maior campanha no Sauípe, alcançando as semifinais, quando só foi superado pelo espanhol (e ex-número 1 do mundo) Juan Carlos Ferrero, então 27 do mundo. Um ano antes, o brasileiro derrotara o tenista da Espanha na estreia na Bahia.
Em toda a carreira, Guga e Saretta se enfrentaram três vezes, e o único triunfo do ex-número 1 do mundo foi nas oitavas de final de Buenos Aires, em 2003.
Um ano após a derrota no 11 de setembro, o primeiro título de Guga
Guga, por sua vez, foi o primeiro bicampeão do torneio na Costa do Sauípe, em duas finais contra argentinos. E o primeiro título veio um ano após a primeira derrota para Saretta no torneio.
Em 2002, o ex-número 1 do mundo precisou salvar match-point para derrotar Guillermo Coria. Dois anos depois, em seu 20º e último troféu como profissional, o ídolo brasileiro venceu de virada Agustin Calleri.
