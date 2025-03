Um dos maiores de todos os tempos, o suíço Roger Federer e o australiano Lleyton Hewitt, também ex-líder do ranking, disputaram, no dia 20 de março de 2005, a final do Masters 1000 de Indian Wells. No terceiro game do segundo set, os dois protagonizaram uma jogada de quase 2 minutos que foi considerada por muitos como o 'ponto do século'.

Federer venceu não só o jogo, por 6/2, 6/4 e 6/4 (naquela época, os Masters 1000 eram decididos em partidas de cinco sets), como levou a melhor na maioria dos confrontos confrontos contra o freguês australiano. No retrospecto geral, foram 18 triunfos do tenista nascido na Basileia em 27 duelos com Hewitt.

Federer venceu a única final de Slam contra Hewitt

Outra curiosidade sobre a rivalidade entre o suíço e o australiano é que as três primeiras partidas entre ambos foram vencidas por Hewitt (uma em 1999 e duas em 2000). Federer, por sua vez, derrotou o rival na única final de Grand Slams entre ambos, no US Open de 2004. Foi o quarto dos 20 troféus desse nível do gênio suíço, o primeiro de seus cinco em Nova York.



No mesmo ano, repetiu a dose na decisão da Masters Cup, o torneio que reunia os 8 melhores da temporada (atualmente chamado de ATP Finals).

Tanto Federer quanto Hewitt se profissionalizaram no mesmo ano: 1998. Enquanto o primeiro conquistou nada menos que 103 títulos, o segundo foi campeão de 30 torneios, com destaque para dois Grand Slams ( US Open, em 2001, e Wimbledon, em 2002). Em premiação, o tenista nascido na Basileia embolsou, em toda a carreira, US$ 130.594 milhões, contra US$ 20,889 milhões do natural de Adelaide.

Voltando ao 'ponto do século', ele e o seu vencedor estão no vídeo abaixo. Confira: