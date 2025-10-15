Campeão do NBB aponta pricipais rivais: ‘Muitos surpreendem’

O ala-armador do SESI Franca, atuais campeões do NBB, Georginho de Paula, apontou os principais adversários para a temporada 2025/26, que começa neste sábado (18). O jogador vê que as equipes tradicionais se reforçaram na janela e que a "perseguição" sobre o Franca continua.

continua após a publicidade

➡️ Tudo sobre os esportes Olímpicos agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Olímpico

— O Flamengo é o maior vencedor da história do campeonato do NBB, então a gente sabe que eles sempre são um adversário que disputa os títulos com o nosso time, mas a gente sabe também que muitos times sempre surpreendem. Na temporada passada, times como o Bauru e o Brasília chegaram bem longe do campeonato, podendo sim disputar o título. São times que vêm muito forte para essa temporada, então eu acredito que vai ser muito equilibrado e não tem nada garantido. A gente sabe que existe um favoritismo de umas três ou quatro equipes, mas eu espero que o campeonato seja o mais equilibrado possível — disse Georginho.

Georginho de Paula em ação pelo Franca Basquete (Foto: Divulgação/BCLA)

Além da disputa em quadra, o Franca lida com fatores externos que podem influenciar no desempenho da equipe.

— Nosso time conquistou os quatro últimos títulos, então eu acredito que temos uma responsabilidade grande e uma visibilidade muito maior sobre o nosso time, e é normal. A gente sabe lidar com essa pressão. Nosso elenco é muito qualificado — completou Georginho.

continua após a publicidade

Novidades no NBB 2025/26

Uma das novidades para esta temporada do NBB é o acordo com a N Sports para a transmissão da temporada que está para começar. Mais especificamente, o canal terá direito a 18 partidas da fase regular do torneio, que serão exibidas ao vivo na tv por assinatura, no streaming e no canal da empresa no Youtube.

Além disso, esta será a temporada com o maior número de equipes, com 20 clubes na temporada regular. Destes, as 16 melhores campanhas avançam para os playoffs, e as duas piores serão rebaixadas para a Liga Ouro, que funciona como a Série B do NBB.