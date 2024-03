F1: chefe diz que Verstappen na Mercedes ‘é relação que precisa acontecer alguma hora’

Max Verstappen ao lado de George Russell, piloto da Mercedes (Foto: Giuseppe CACACE / AFP)







Copiar Link

Escrito por Grande Premio • Publicada em 27/03/2024 - 12:49 • Rio de Janeiro (RJ)

A vaga mais comentada do momento no grid da Fórmula 1 para a temporada 2025 é a da Mercedes. Com Lewis Hamilton de saída marcada para a Ferrari, já é de conhecimento geral que a equipe anglo-alemã quer contar com Max Verstappen e conta com a crise interna da Red Bull como aliada. E cada vez menos o chefe da Mercedes, Toto Wolff, está disposto a negar o desejo de contar com o tricampeão mundial.

Durante o fim de semana do GP da Austrália de Fórmula 1, Wolff novamente foi questionado sobre o assunto Verstappen. Dias antes, já havia deixado a porta aberta e dito que o piloto tinha de resolver o futuro dele. Depois, foi além: a parceria entre Verstappen e Mercedes, segundo ele, precisa ser realidade na Fórmula 1.

- É meio que uma relação que precisa acontecer em algum momento, mas não sabemos quando. Todo mundo vê o nível de performance que ele tem, mas não quero descartar outros pilotos também. Creio que temos de olhar para nós mesmos e questionar o que podemos fazer com esse carro - declarou.

➡️ Siga o Lance! no WhatsApp e acompanhe em tempo real as principais notícias do esporte

Entretanto, Wolff reafirmou que a decisão oficial sobre o substituto de Hamilton ainda vai demorar um pouco.

- Não vai acontecer nas próximas semanas ou meses, então quer continuar a monitorar o mercado - finalizou.

A Fórmula 1 retorna com a temporada 2024 em duas semanas, entre os dias 5 e 7 de abril, com o GP do Japão, em Suzuka.