GP do Azerbaijão: conheça as principais polêmicas que já agitaram a pista

Verstappen no Azerbaijão em 2021 (Foto: AFP)







Escrito por Lance! • Publicada em 13/09/2024 - 10:00 • Baku (AZE)

O Azerbaijão recebe a 17º etapa da temporada de 2024 da Fórmula 1. A pista é marcada por diversas polêmicas e batidas. Por muitos, é considerada por ser a versão mais veloz de Mônaco, pelas características da pista e suas últimas edições que tiveram alguns incidentes marcantes.

Aproveitando que o GP do Azerbaijão acontece neste final de semana, o Lance! reuniu as principais polêmicas deste circuito.

HAMILTON E VETTEL EM 2017

Hamilton e Vettel (Foto: Kirill KUDRYAVTSEV / AFP)

Em 2017, durante o Safety Car, Vettel achou que Hamilton havia freado de propósito para atrapalhá-lo. Irritado, o alemão jogou a Ferrari na Mercedes do britânico e acabou punido com 10s pelo ato. O clima esquentou nas entrevistas após a corrida, no entanto, a amizade prevaleceu.

VERSTAPPEN E RICCIARDO EM 2018

(Foto: Reprodução)

Durante do Azerbaijão em 2018, Max Verstappen e Daniel Ricciardo começaram a corrida em P4 e P5 respectivamente, na volta 40 de 51 eles entraram em contato, lutando por essas mesmas posições.

Verstappen estava na P4 depois de ultrapassar Ricciardo graças à ultrapassagem do australiano nos boxes e, depois de lutarem por algumas voltas e quase se encontrarem no processo, eles finalmente se encontraram.

Max fez uma manobra tardia na pista para se defender de Ricciardo, que não conseguiu diminuir a velocidade a tempo, fazendo com que Ricciardo batesse na traseira do holandês e encerrasse a corrida de ambos.

LECLERC EM 2019

(Foto: AFP)

Neste momento, Charles Leclerc tinha apenas 21 anos e estava no aguardo para conquistar sua primeira pole da etapa do Azerbaijão. No entanto, logo depois de anotar o quinto tempo do segmento, o estreante da Ferrari passou direto na curva do castelo e atingiu a barreira de proteção. O monegasco foi o apenas oitavo do grid inicial e chegou em quinto lugar no triunfo de Bottas.

E claro, ouviu o famoso rádio que marcou aquela temporada: “Eu sou estúpido, eu sou estúpido”.

VERSTAPPEN E HAMILTON EM 2021

(Foto: Divulgação/F1)

Em 2021, um dos campeonatos mais acirrados dos últimos tempos, Verstappen superou Leclerc na volta 2 do Azerbaijão, o heptacampeão perdeu a liderança na janela de pit-stops do começo da prova, no entanto, recebeu uma segunda chance quando um estouro de pneu fez o líder holandês bater a cinco voltas do fim.

Na relargada, era a chance de Hamilton vencer. Porém, o britânico passou reto na primeira curva por acionar, sem querer, um botão em sua Mercedes. Assim, Lewis abriu o caminho para Sergio Pérez vencer.