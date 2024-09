Lando Norris vê ‘campeonato aberto’ e ressalta força da McLaren: ’12 pódios em sequência’

Norris venceu duas corridas na temporada (Foto: Andrej ISAKOVIC / AFP)







Copiar Link

Escrito por Grande Premio • Publicada em 10/09/2024 - 17:35 • Rio de Janeiro (RJ)

Lando Norris está confiante de que pode brigar pelo Mundial de Pilotos e que a McLaren tem potencial de levar o Mundial de Construtores na temporada 2024 da Fórmula 1. Para reforçar seu ponto de vista, o #4 destacou o bom momento da equipe papaia, que carrega uma sequência de pódios nas últimas 12 corridas.

➡️ Siga o Lance! no WhatsApp e acompanhe em tempo real as principais notícias do esporte

A Red Bull começou a temporada 2024 da Fórmula 1 como força a ser batida, mas já não ocupa mais esse posto. A equipe taurina ainda lidera o Mundial de Construtores e tem Max Verstappen no topo da tabela de disputa entre os pilotos, mas a McLaren vive um momento melhor.

➡️ Newey fecha acordo milionário na F1 e receberá mais que 17 dos 20 pilotos; confira

A McLaren se colocou em pé de igualdade com a Red Bull quando um robusto pacote de atualizações chegou para o MCL38 no GP de Miami. Desde então, o time britânico segue se desenvolvendo, enquanto os austríacos tomaram o caminho reverso. A vantagem dos taurinos se dá pelos inúmeros erros cometidos por Norris e sua equipe ao longo do ano.

Embora tenha sofrido uma dura derrota no GP da Itália, Lando Norris reforçou que vai voltar mais forte para o GP do Azerbaijão, que acontece neste fim de semana. Inclusive, já trabalhou com a McLaren para melhorar em alguns pontos.

“Foi ótimo terminar a última corrida na Europa com uma sequência de 12 pódios para a McLaren. Analisamos nosso desempenho em Monza e encontramos formas de voltar mais fortes, tanto por parte da equipe quanto na minha”, disse Norris.

(Foto: Andrej ISAKOVIC / AFP)

“Nosso objetivo é claro. Tenho toda a fé na equipe para continuar trabalhando e melhorando. Agora com os dois campeonatos em aberto, estamos mais determinados do que nunca. Estou orgulhoso do time e mal posso esperar para ver o que podemos fazer neste fim de semana”, finalizou Norris.

Caminhando para a 17ª etapa da temporada, Verstappen sustenta uma vantagem de 62 pontos para Norris no Mundial de Pilotos. Entre as equipes, a Red Bull lidera com 8 tentos a mais que a McLaren.

A Fórmula 1 volta às pistas entre os dias 13 e 15 de setembro para o GP do Azerbaijão, em Baku.