Escrito por Lance! • Publicada em 01/05/2024 - 08:00 • Miami (EUA)

A Fórmula 1 realiza sua sexta corrida em Miami, nos Estados Unidos, no domingo (5). Até agora, a RedBull teve quatro vitórias, com Max Verstappen assumindo a liderança do campeonato. Parte da programação será de tarde com transmissão será pela Band e F1TV.

A prova é recente no calendário da categoria, já que estreou em 2022. Seu maior e único vencedor é Verstappen, atual líder do campeonato e responsável pelos últimos títulos de construtores da RBR.

Esta corrida é a primeira de três etapas da F1 nos Estados Unidos. As próximas serão em Austin, no Texas, e o GP de Las Vegas no Circuito de Las Vegas Strip.

Na última edição, Verstappen saiu do meio do grid e escalou o pelotão e conquistou o GP de Miami. Sergio Perez, seu companheiro da Red Bull, ficou em segundo e Fernando Alonso, da Aston Martin, completou o pódio.

Confira a programação e pilotos presentes na prova, abaixo:

🏎️ HORÁRIOS DO GP DE MIAMI

Sexta-feira, 3 de maio

— Treino livre 1: 13h30

— Classificação sprint: 17h30

Sábado, 4 de maio

— Corrida sprint: 13h

— Classificação principal: 17h

Domingo, 5 de maio

— Corrida: 17h

Pilotos confirmados