GP de Las Vegas: horário e onde assistir à corrida da Fórmula 1

Após as dominâncias das Mercedes nos treinos livres e a pole de George Russell durante a classificação, a corrida do GP de Las Vegas se aproxima. A prova principal do final de semana da Fórmula 1 será realizada neste domingo (24), às 3h (Horário de Brasília), com transmissão da Band e da F1TV.

O terceiro treino livre foi marcado pelo melhor tempo de George Russell. O britânico manteve a Mercedes em alta e liderou esta etapa. Na classificação, o piloto da flecha de três pontas marcou o seu nome no finalzinho e conquistou a pole de Las Vegas. Carlos Sainz, da Ferrari, e Pierre Gasly, da Alpine, completaram a fila.

➡️ Russell mantém Mercedes em alta e lidera treino livre 3 do GP de Las Vegas

Decisão em Las Vegas

Max Verstappen lidera o campeonato com 393 pontos e está próximo de seu tetracampeonato. Lando Norris é o único com chance de desbancar o holandês, no entanto, precisará da sorte de Las Vegas e fazer um bom trabalho na pista. Caso vença em Nevada, o holandês, assim como o seu sogro, Nelson Piquet, irá conquistar a temporada na “Cidade do Pecado”.

Segundo ano de Las Vegas na Fórmula 1

O sonho antigo da Liberty Media foi realizado em 2023, com a estreia do GP de Las Vegas. A empresa desejava aumentar a participação da F1 no mercado norte-americano. A prova contou com boas disputas na pista e foi cercada de expectativas, principalmente por ter como cenários os famosos cassinos, além de passar pela famosa Las Vegas Strip.

George Russell acena para público presente em Las Vegas (Foto: Frederic J. Brown / AFP)

GP de Las Vegas

Corrida

Domingo, 24 de novembro