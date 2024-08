GP da Itália foi palco do primeiro título brasileiro na Fórmula 1; relembre

Fittipaldi comemorando o primeiro título brasileiro da Fórmula 1 (Foto: Divulgação)







Copiar Link

Escrito por Lance! • Publicada em 30/08/2024 - 08:00 • Monza (ITA)

Segunda corrida após as férias de verão na Europa, a F1 se prepara para o GP da Itália. O circuito de Monza é um dos mais tradicionais do automobilismo, presente desde 1922, e já foi palco de muita história marcante, como a primeira conquista de um brasileiro na Fórmula 1, o Emerson Fittipaldi, há quase 52 anos.

➡️ Siga o Lance! no WhatsApp e acompanhe em tempo real as principais notícias do esporte

No dia 10 de setembro de 1972, o piloto brasileiro vencia o GP da Itália e conquistava o campeonato mundial, duas corridas antes do final da temporada. Assim, Fittipaldi fomentava uma longa história entre o automobilismo internacional e as gerações de brasileiros que vieram, e saíram vitoriosos.

➡️Dá para sonhar? Veja o que Norris precisa para bater Verstappen e ser campeão da F1 2024

Nascido em São Paulo, Emerson Fittipaldi iniciou sua carreira na elite do automobilismo ao assinar com a Lotus, que notou o piloto após seus excelentes resultados na Fórmula Ford e Fórmula 3. Após dois anos com algumas vitórias, o ano de 1972 chegou e Fittipaldi brilhou, ao ser o primeiro brasileiro e o mais jovem campeão mundial, fato que só foi alterado em 2005 por Fernando Alonso.

Na época, a competição da Fórmula 1 era composta por 12 corridas ao longo da temporada, metade da quantidade dos dias de hoje. Em 1972, Emerson Fittipaldi conquistou a vitória em cinco oportunidades, nos GPs da Espanha, Bélgica, Inglaterra, Áustria e Itália, com a sua histórica Lotus 72D, carro no qual voltou para Monza em 2022 para uma volta comemorativa.

Emerson Fittipaldi a bordo da Lotus 72 no GP da Espanha de 1972, em Jarama (Foto: Divulgação)

A temporada de 1972, embora vencida já na décima etapa, não foi completamente doutrinada por Fittipaldi. Com apenas 16 pontos atrás no final, o escocês Jackie Stewart estava na cola do brasileiro em maior parte da competição e foi seu grande rival na Fórmula 1. Assim, apenas na sétima rodada, no GP da Inglaterra que Emerson Fittipaldi assumiu a liderança, e não saiu mais.

➡️ Quem é Kimi Antonelli, provável substituto de Hamilton na Mercedes?

Depois de garantir o primeiro lugar, o brasileiro ganhou dois GPs seguidos, o da Áustria e o que daria o título mundial, o da Itália. No entanto, a corrida de Monza quase não aconteceu para Fittipaldi, já que o caminhão com os carros da Lotus sofreu um acidente e todo o material foi perdido.

A equipe britânica, então, teve que buscar dois carros para seus pilotos, que foram os reservas que estavam guardados na Inglaterra. Com isso, as possibilidades de vitória eram consideradas mínimas, já que o desempenho nos treinos de sexta-feira foi desastroso. No dia seguinte, o carro apresentou certa melhora, ainda não era satisfatório, mas realizar a corrida seria possível. E foi assim, que Fittipaldi recebe mais uma notícia ruim, o tanque do carro estava vazando e teria que ser trocado, o que poderia significar a ausência do brasileiro na corrida.

A confiança de Fittipaldi era forte, e o carro ficou pronto a tempo. Na corrida, era necessário ultrapassar a liderança do belga Jacky Ickx, que abandonou por problemas nos boxes. O brasileiro, assim, garantiu a vantagem até a linha de chegada e se tornou o grande campeão mundial da Fórmula 1 em 1972.