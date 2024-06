Caso não haja um acordo, Thompson testará a agência livre pela primeira vez na carreira (Foto: Andrew D. Bernstein / AFP)







Copiar Link

Escrito por Notícias De Basquete • Publicada em 25/06/2024 - 15:56 • Rio de Janeiro (RJ)

Em um impasse, o Golden State Warriors ainda não conseguiu chegar a um acordo para renovar o contrato de Klay Thompson. Mesmo assim, o GM da franquia, Mike Dunleavy Jr., tem esperanças que a situação vai ter um desfecho positivo para ambos os lados.

O executivo concedeu entrevista na última segunda-feira (24) e respondeu questionamentos acerca da permanência do astro. Em tom cauteloso, Dunleavy optou por não dar muitos detalhes da situação, mas que mantém um sentimento de otimismo acerca de tudo.

➡️ Siga o Lance! no WhatsApp e acompanhe em tempo real as principais notícias do esporte

— Queremos ele de volta. Dissemos isso o tempo todo. Espero que ele volte. Mas no que diz respeito aos detalhes e discussões e esses tipos de coisas, acho que é importante manter dentro de casa e essas coisas. Quando descobrirmos uma solução para tudo isso, teremos novidades para vocês — disse o GM.

Thompson vai entrar na agência livre a partir do primeiro dia do mês de julho. Aos 34 anos, o armador chega ao final de um contrato de cinco temporadas no valor de US$ 190 milhões. Nesta última temporada, o jogador não conseguiu repetir o desempenho dos últimos e, inclusive, foi para a reserva de equipe.

(Foto: Matthew Stockman / AFP)

➡️ Novo técnico dos Lakers, J.J Redick dá resposta direta aos críticos

Ainda assim, o Warriors quer manter o jogador por perto. Dunleavy destacou um sentimento de necessidade em manter Thompson na franquia por um longo período.

— Acho que sou razoável, sou racional. É assim que sempre vou trabalhar. Mas dizer a um cara como Klay Thompson, que significou tanto para esta franquia, tirar completamente a emoção dela, acho que isso é quase impossível. Mas isso é um negócio. Vamos conversar sobre as coisas e continuar a conversar sobre as coisas. Como eu disse, estamos esperançosos, mas você sabe, vamos ver. Temos que descobrir as coisas — acrescentou.

As partes têm até a próxima segunda-feira (1) para chegarem a um acordo. Caso isso não ocorra, Thompson testará a agência livre pela primeira vez na carreira.