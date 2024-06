Novo técnico dos Lakers, J.J Redick dá resposta direta aos críticos

Redick foi direto e destacou que “não dá a mínima para isso” (Foto: Divulgação)







Escrito por Notícias De Basquete • Publicada em 25/06/2024 - 14:26 • Rio de Janeiro (RJ)

O novo técnico do Los Angeles Lakers, J.J Redick rebateu as críticas após ser apresentado na última segunda-feira (23). Em tom bastante forte, o profissional declarou que realmente não liga pra quem vê o seu trabalho com maus olhares.

— Certamente ouvi tudo. Foram seis semanas muito interessantes, só em termos de fazer parte do setor de cultura de engajamento. Sabe, tem sido muito interessante — começou o treinador.

Ao ser questionado se teria uma resposta para dar aos críticas, Redick foi direto e destacou que “não dá a mínima para isso” e dessa forma não teria uma resposta.

— No entanto, eu realmente não tenho uma grande resposta para sua pergunta, porque eu realmente não dou a mínima. Quero treinar os Lakers, quero treinar a equipe. Não quero dissipar nada. Eu não. Quero me tornar um grande treinador na NBA, quero ganhar campeonatos e quero que meus jogadores maximizem suas carreiras. Isso é tudo o que me importa — disparou.

JJ Redick já atuou como comentarista e atualmente possui um podcast com LeBron James (Foto: AFP)

Redick também admitiu que realmente não tem experiência como técnico na NBA, mas que ainda assim é uma pessoa com muita experiência. Afinal, ele já foi jogador e trabalhou com grandes treinadores durante sua carreira.

— Eu não tenho experiência como treinador na NBA, mas eu diria que sou muito experiente e isso começou há 22 anos, quando fui para Duke e cheguei a jogar para o treinador K [Mike Krzyzewski] por quatro anos, [e depois] passei 15 anos como jogador [na NBA] — acrescentou.

Após acertar com o novo técnico para 2024–25, o Lakers agora se prepara o draft da NBA que acontece nesta quarta (26) e quinta-feira (27).