Ginasta tenta refazer entrada de Júlia Soares nas Olimpíadas e vídeo viraliza; veja

Escrito por Lance! • Publicada em 20/08/2024 - 16:19 • Rio de Janeiro (RJ)

A brasileira Júlia Soares encantou o mundo com sua entrada na trave durante a prova da ginástica artísitca nas Olimpíadas. O movimento, que recebeu o nome da ginasta, é de extrema dificuldade e despertou curiosidade em quem assistia. Com isso, a americana Sophia Campana - que possui um canal no YouTube sobre desafios de ginástica, tentou recriar o movimento e mostrou os hematomas consequentes da ação.

- Tenho ferimentos de batalha no final do vídeo para provar que não estava sendo dramática 😤😑 Como Julia consegue sem que isso aconteça? (ou acontece?😳) Apresentando a vocês a altamente solicitada tentativa de montagem na trave de equilíbrio “Soares”🔥- escreveu Sophia no post.

Sophia ainda afirmou que o desafio foi realizado após uma série de pedidos, e mostra os comentários com as sugestões para que ela fizesse o "Soares".

O "Soares" é um movimento criado por Júlia, hoje com 18 anos, quando ela ainda tinha apenas 15. A ginasta, que fez sua estreia em Olimpíadas na capital francesa, usou o movimento para abrir sua série na trave - onde foi finalista do aparelho.

O movimento inicia através de um salto no trampolim, depois executar meia pirueta (180º), fazendo o corpo ultrapassar o aparelho e terminar do lado oposto a onde começou, além de agarrar a trave com os braços e de cabeça para baixo.

Júlia Soares possui um movimento com seu nome na trave (Foto: Lionel Bonaventure / AFP)

Ao contrário do comum com outros movimentos, o "Soares" consiste em uma acrobacia de entrada no aparelho - não é uma sequência de manobras ao longo de uma série. O diferencial da criação da brasileira é a orginalidade do movimento logo no início de uma série.

Veja o passo a passo do movimento: