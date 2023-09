Na disputa entre duplas, cada surfista vai somar a melhor onda de cada bateria, e a média será a pontuação do par. As duplas poderão ser mistas, com homens e mulheres no mesmo time. As duplas com melhor média de pontos em cada grupo avançarão de fase. Já na disputa do masculino e do feminino cada surfista vai somar as notas das duas melhores ondas do dia. Quem tiver a melhor média, leva o título.