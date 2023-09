A Confederação Brasileira de Tênis (CBT) inicia, nesta quinta-feira (21), a venda geral dos ingressos, com 60% de desconto, para o duelo entre o Time Brasil BRB e a Coreia do Sul, pelos Playoffs da Billie Jean King Cup by Gainsbrige. O confronto acontecerá na Arena BRB, em Brasília (DF), nos dias 10 e 11 de novembro.