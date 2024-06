Gasly dá voto de confiança e renova acordo multianual com Alpine na Fórmula 1

Gasly vai para a terceire temporada na Alpine (Foto: Joe Klamar / AFP)







Escrito por Grande Premio • Publicada em 27/06/2024 - 09:58 • Rio de Janeiro (RJ)

Mais uma peça do grid da temporada 2025 da Fórmula 1 acaba de se encaixar. Pierre Gasly assinou a renovação e permanece na Alpine por mais algum tempo, uma vez que se trata de um contrato multianual. O anúncio foi feito nesta quinta-feira (27), às vésperas do GP da Áustria.

Gasly é o primeiro nome confirmado na base em Enstone, que decidiu encerrar o vínculo com Esteban Ocon após cinco temporadas. Já o #10 chegou à equipe francesa no ano passado após seis anos com o grupo Red Bull e rapidamente conquistou o seu lugar.

- Eu me sinto muito em casa com esta grande equipe. Gosto de ser parte tanto do projeto da F1 quanto da visão mais ampla da Alpine Cars. Estou aqui há oficialmente 18 meses e o plano sempre foi construir um projeto de longo prazo com eles - começou Pierre no comunicado emitido pela Alpine.

- Embora esteja sendo uma temporada desafiadora até agora, continuo fiel ao projeto e não vou a lugar nenhum. Estou feliz com as mudanças recentes, o trabalho duro e a direção que a equipe está tomando. Há muito potencial no pessoal e nos recursos do time. Estou entusiasmado pelo que virá no futuro agora focado em cada detalhe que estamos trazendo para melhorar nossa performance - completou o piloto.

Bruno Famin, chefe da Alpine, definiu a extensão de contrato de Gasly como “muito satisfatória” para a equipe.

- Ele é um piloto com uma enorme experiência na Fórmula 1 e segue mostrando um enorme potencial na pista. Para a Alpine enquanto marca, ele é um ótimo embaixador, e nós, portanto, estamos ansiosos para continuarmos com a nossa colaboração. Embora isso seja importante para o nosso futuro, temos de manter os olhos atentos ao que está por vir, ou seja, focar no nosso atual pacote. Temos altas ambições para a atual temporada e vamos trabalhar sem descanso para alcançar essas coisas - garantiu.

Por fim, o dirigente ressaltou que não há pressa em definir quem será o parceiro de Gasly.

- Vamos levar nosso tempo para decidir o companheiro de equipe de Pierre. Estamos empolgados com as opções que temos - encerrou.

Gasly estreou na Fórmula 1 no GP da Malásia de 2017 com a Toro Rosso, disputando cinco das seis últimas corridas daquele ano. O francês, então, permaneceu com o time B da marca dos energéticos por mais um Mundial até subir para a equipe principal em 2019, só que a passagem pela Red Bull durou apenas até a Hungria, a 12ª e 21 programadas, e Gasly foi rebaixado novamente à Toro Rosso, onde ficou por mais três temporadas até a mudança para a Alpine, ao final de 2022.

Foi com a AlphaTauri (ex-Toro Rosso), no entanto, que Gasly conquistou o melhor resultado de sua carreira, a vitória no GP da Itália de 2020. São ainda outros três pódios, o último já vestindo as cores da escuderia francesa, quando terminou em terceiro no GP dos Países Baixos do ano passado.