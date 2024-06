Aston Martin confirma permanência de Stroll na Fórmula 1: ‘Consistência e estabilidade’

Stroll renova com a Aston Martin por mais uma temporada (Foto: Josep LAGO / AFP)







Escrito por Grande Premio • Publicada em 27/06/2024 - 09:47 • Rio de Janeiro (RJ)

Nada de novo do lado da Aston Martin, porém a equipe seguiu o protocolo e confirmou nesta quinta-feira (27) a permanência de Lance Stroll na Fórmula 1. O comunicado oficial da equipe de Silverstone fala que o canadense — filho do proprietário do time, Lawrence Stroll — fica “em 2025 e além”, novamente sem definir uma duração para o próximo contrato.

- Estou super feliz por ter me comprometido a ficar com a equipe em 2025 e além. É incrível ver o quão longe chegamos nos últimos cinco anos. Crescemos tanto enquanto equipe e ainda há muito pelo que ansiar - completou.

O chefe do time, Mike Krack, apontou a presença de Lance como “papel-chave” na reconstrução da equipe.

- Estamos encantados em confirmar o futuro de Lance com a Aston Martin. Ele desempenhou um papel-chave na reconstrução desse time. O feedback técnico dele, junto com o comprometimento com o trabalho em simulador, ajudou a contribuir com o contínuo desenvolvimento do carro a cada ano - seguiu.

- A consistência e a estabilidade de Lance e Fernando (Alonso) seguirem com a equipe é uma ótima plataforma para continuarmos realizando nossas ambições. Estamos ansiosos para criar memórias ainda mais incríveis e atingirmos ainda mais sucesso juntos - encerrou.

Stroll chegou à F1 em 2017 pela Williams, onde ficou por dois anos. Depois, em 2019, quando o pai, Lawrence, adquiriu a Force India e rebatizou-a Racing Point, o piloto mudou-se para lá e acompanhou a transição para Aston Martin em 2021. Desde então, Lance passou a ter uma espécie de assento cativo, uma vez que os anúncios de renovação dificilmente costumam ter o tempo de duração de contrato.

Antes da F1, Stroll conquistou títulos importantes na base, como os campeonatos da F3 Europeia, em 2016, e da F4 Italiana, em 2014. Na principal categoria do esporte a motor mundial, tem como resultado mais notável a pole-position no GP da Turquia de 2020. Lance ainda conquistou três pódios: em 2017, no Azerbaijão, depois na Itália e no Bahrein em 2020.